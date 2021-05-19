В России выявили 7 920 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 920, это минимальный показатель с 6 мая. Общее число заболевших увеличилось до 4 965 676, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,16%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Алтай (0,02%), в Республике Тыва (0,03%). В частности, за сутки было выявлено 784 случая заражения в Санкт-Петербурге, 697 - в Московской области, 198 - в Ростовской области, 141 - в Воронежской области, 137 - в Нижегородской области.

Число вылечившихся возросло за сутки на 9 561. Всего уже выздоровели 4 581 787 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 92,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 427 пациентов в Санкт-Петербурге, 555 - в Московской области, 207 - в Саратовской области, 205 - в Республике Крым, 185 - в Псковской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 266 924 человека.

Число летальных исходов возросло за сутки на 390 против 364 днем ранее. Всего с начала эпидемии от инфекции умерли 116 965 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,36%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 26 - в Ростовской области, 16 - в Нижегородской области, 15 - в Самарской области, 13 - в Московской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 096, что является минимумом с 4 мая. Всего в столице ковид был подтвержден у 1 145 196 человек.

В относительном выражении прирост, по данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 2 430 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 61 смерть из-за коронавируса, их общее число составило 19 419, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 663 пациенов за сутки, за все время вылечились 1 032 862. В настоящее время в столице продолжают лечение 92 915 человек.