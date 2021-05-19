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Стрельба в школе в Казани

Власти Татарстана готовят предложения по наградам после ЧП в казанской школе

Председатель республиканского Госсовета Фарид Мухаметшин отметил, что люди, защищавшие детей, проявили героизм

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Татарстана готовит предложения о наградах проявившим себя, защищая детей при ЧП в казанской гимназии №175.

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Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани

Об этом журналистам сообщил в среду председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

"Эти люди проявили не просто мужество, они проявили героизм, в том числе санитарные работники, [которые] помогали тем, кто прыгал с третьего этажа. Предложения готовятся, я думаю широкий круг людей, непосредственно участвующих, будет отмечен наградами РФ", - сказал Мухаметшин.

11 мая бывший ученик гимназии №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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