Власти Татарстана готовят предложения по наградам после ЧП в казанской школе

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Татарстана готовит предложения о наградах проявившим себя, защищая детей при ЧП в казанской гимназии №175.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

Об этом журналистам сообщил в среду председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

"Эти люди проявили не просто мужество, они проявили героизм, в том числе санитарные работники, [которые] помогали тем, кто прыгал с третьего этажа. Предложения готовятся, я думаю широкий круг людей, непосредственно участвующих, будет отмечен наградами РФ", - сказал Мухаметшин.

11 мая бывший ученик гимназии №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении.