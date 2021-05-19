В Кремле возобновляются церемонии развода караулов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) возобновляет проведение церемоний развода пеших и конных караулов в Кремле. Первая в нынешнем сезоне церемония пройдет 29 мая, сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

"29 мая 2021 года в Московском Кремле возобновляется проведение церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка", - сказали в ФСО. В отделе по связям с прессой и общественностью ФСО уточнили, что "в текущем году это мероприятие будет традиционно проводиться на Соборной площади Московского Кремля с мая по сентябрь по субботам в 12:00".

Современная церемония развода пеших и конных караулов утверждена осенью 2004 года и за 15 сезонов стала визитной карточкой Кремля. Церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединил элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра. В церемонии принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. Посмотреть на развод караулов на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.

В 2020 году сезон был пропущен - церемония развода караулов не проводилась из-за распространения коронавируса.