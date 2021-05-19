Чубайс назвал борьбу с изменением климата важнейшей целью устойчивого развития для России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Важнейшей и самой сложной для России из 17 целей устойчивого развития ООН является цель "Борьба с изменением климата". Об этом заявил в среду специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Национальном форуме по устойчивому развитию.

"Мне кажется, что для России самое важное, самое сложное, самое труднодостижимое - это, конечно, борьба с изменением климата. В силу нашего исторического природного преимущества под названием природные ресурсы вообще и углеводороды в особенности, нужно понимать, что сердцевина климатического вызова попадает сюда", - сказал Чубайс.

По его словам, если сильно упрощать, то человечество создало энергетику на основе углеводородов, которые сжигают. Таким образом, получается индустрия по преобразованию углеводородов в СО2 (двуокись углерода). Сегодня человечество намерено перейти на новую энергетику - на основе водорода, который обладает той же теплотворностью, но на выходе образуется вода.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.