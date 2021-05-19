Туристы из России смогут посетить Исландию со справкой о перенесенном COVID-19

ЛОНДОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Российские граждане смогут совершать туристические поездки в Исландию после возобновления авиасообщения между островным государством и РФ. Об этом в среду сообщили ТАСС в посольстве РФ в Рейкьявике, подчеркнув, что для въезда в страну россиянам понадобится справка о перенесенном коронавирусном заболевании.

"Что касается возможности посещения Исландии иностранными туристами, включая росcийских граждан, то с 6 апреля с.г. им разрешен въезд в страну при условии наличия у них сертификатов о вакцинации одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения либо Европейским агентством лекарственных средств (российские вакцины в их число пока не входят), или справки о перенесенной ранее коронавирусной инфекции (результат лабораторного исследования на наличие антител IgG). Все те российские граждане, которые не имеют указанных документов, в настоящее время не могут въехать в Исландию в качестве туристов, поскольку одного лишь отрицательного результата ПЦР-теста недостаточно", - говорится в переданном ТАСС посольством пояснительном документе. Справка с идентификационным номером и контактными данными лаборатории может быть предоставлена исландским властям в бумажном или электронном виде на английском, исландском, датском, норвежском или шведском языках.

Как подчеркивается на сайте правительства Исландии, все лица, планирующие въезд на территорию страны, обязаны предварительно зарегистрироваться на сайте www.covid.is , указав ряд данных о себе. После въезда в страну необходимо будет сдать бесплатный ПЦР-тест и соблюдать режим изоляции до получения его результата. Обычно на это уходит 5-6 часов, а максимальное время ожидания составляет 24 часа. После этого лица, имеющие сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, получают возможность свободно путешествовать по стране, соблюдая действующие ограничения. В настоящий момент в Исландии выявляется около 10 случаев заражения коронавирусом в сутки, а с начала пандемии было инфицировано 6,5 тыс. человек (29 умерли).

"Насколько известно посольству, российские и исландские авиаперевозчики выражают заинтересованность в возобновлении прямого авиасообщения между нашими странами. Возможность для этого предоставляет принятое 14 мая с.г. соответствующее решение оперативного штаба правительства России по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. При этом конкретные параметры таких полетов, как мы понимаем, являются предметом отдельных договоренностей между авиационными властями двух стран и непосредственно авиакомпаниями", - подчеркнули в посольстве.

Рейсы в Исландию

Как сообщил оперштаб, Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Авиарейсы Москва - Рейкьявик планируется осуществлять дважды в неделю. Авиакомпания S7 Airlines объявила о готовности начать полеты в Исландию после того, как получит разрешение авиационных властей.

В настоящий момент Исландия запрещает въезд на свою территорию туристов из стран "повышенного риска", где за последние 14 дней было выявлено больше 500 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. человек населения, либо наличие инфекции подтверждается более чем у 5% лиц, сдающих анализы на COVID-19. На данный момент в списке, который регулярно пересматривается, больше 180 стран, включая Белоруссию, Украину и ряд государств ЕС, однако Россия в него не входит. Планируется, что список стран "повышенного риска" и ряд других правил въезда в Исландию будут существенно пересмотрены 1 июня.