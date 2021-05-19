В регионах Центральной России в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди

ТАСС, 19 мая. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на 7-12 градусов и дожди в большинстве регионов Центрального федерального округа 19-21 мая, где в последние трое суток отмечалась жара до плюс 29-33 градусов. Так, в Орловской, Рязанской, Смоленской областях и нескольких других регионах ожидается около плюс 16-21 градуса, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Смоленской области, с 20 мая в регионе ожидаются дожди и понижение температуры воздуха до плюс 16-21 градуса. "Завтра дожди, утром и днем местами сильные, днем возможны в отдельных районах грозы, ветер будет с утра восточный, потом поменяется на юго-западный, но при грозе могут быть порывы до 17 м/с. Температура по области ночью - плюс 9-14 градусов, днем - 16-21 градус тепла, в Смоленске днем - плюс 16-18 градусов. В последующие дни, с 21 мая, потихоньку циклон будет уходить, но мы окажемся в более прохладном воздухе, зато дождей будет гораздо меньше", - сказал собеседник агентства.

Аналогичные погодные условия в ближайшие двое суток прогнозируются в Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Дожди, местами с грозами, наиболее вероятны 20 мая. "В четверг будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, при грозе могут быть порывы до 12-17 м/с", - отметили в ЦГМС по Тульской области.

До плюс 22 градусов со среды по пятницу будет в Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Тверской, Ярославской областях, также пройдут дожди различной интенсивности. В Тверской и Воронежской областях до конца суток 19 мая ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, местами гроза, в отдельных районах возможен град. "В ночь на четверг температура воздуха составит плюс 9-14 градусов, днем - до плюс 22 градусов. До субботы температура будет такая же, но дожди станут небольшими и пройдут только местами, уже без гроз, града и без сильных порывов ветра", - сообщила дежурный синоптик ЦГМС по Воронежской области.