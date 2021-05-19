В Петербурге открылся первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Первый пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, работающий в круглосуточном режиме, открылся в Санкт-Петербурге на базе одной из городской поликлиник. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Пункт вакцинации в поликлиническом отделении № 10 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 17", пр. Шаумяна, д. 51 переведен в круглосуточный режим. В ночь на 19.05.2021 в период с 20:00 до 08:00 вакцинировано пять человек", - говорится в сообщении.

Всего в городе развернуто более 130 пунктов вакцинации. За весь период в Петербурге вакцинацию первым компонентом препарата прошли более 626 тыс. человек, полностью завершили цикл более 526 тыс. Запас вакцины в городе составляет более 173 тыс. комплектов доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 429 701 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 393 109 человек, умерли 13 881. За последние сутки в городе выявили 784 случая заражения.