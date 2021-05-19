Треть ковидных коек перепрофилируют на Ставрополье из-за сокращения числа пациентов

СТАВРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Медучреждения Ставрополья перепрофилируют треть коечного фонда для приема пациентов с коронавирусом из-за сокращения числа нуждающихся в них, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Эпидемиологическая ситуация в регионе на протяжении значительного времени остается стабильной <…> сокращается число пациентов, нуждающихся в госпитализации. Существенная доля зарезервированного для них коечного фонда, который насчитывает сегодня около 2,4 тыс. мест, остается невостребованной. В связи с этим глава края поручил проработать вопрос о дальнейшем сокращении количества ковидных коек в медучреждениях края - он должен составлять около 1,5 тыс.", - говорится в сообщении по итогам заседания краевого правительства.

По данным краевого правительства, в пик заражаемости в конце 2020 года в регионе было сформировано свыше 4 тыс. мест в больницах для приема пациентов с коронавирусом. "Сейчас ситуация стабильная, потребность в коронавирусных койках снижается. А значит, надо помогать людям с другими диагнозами. Продолжать постепенно переводить ковидный коечный фонд для лечения и профилактики по другим направлениям", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 54 080 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 209 человек. С начала пандемии в регионе умер 1 451 пациент, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения.