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СФ одобрил закон о визах на полгода для туристов при наличии у них брони в гостинице

Документ позволит выдавать визы на срок до шести месяцев при наличии забронированного номера в гостинице, которая находится в федеральном реестре

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который упростит порядок оформления виз для иностранных туристов. Документ позволит выдавать визы на срок до шести месяцев при наличии забронированного номера в гостинице, внесенной в федеральный реестр.

В настоящее время обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев иностранному туристу "при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров".

Одобренный сенаторами закон устанавливает, что такая виза может быть выдана на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Россию в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме либо "бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей".

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