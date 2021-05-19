Всплеска заболеваемости COVID-19 на Кубани после майских праздников не зафиксировали

ГЕЛЕНДЖИК, 19 мая. /ТАСС/. Всплеска числа заражений коронавирусом в Краснодарском крае после майских праздников, в течение которых регион посетило большое количество туристов, не отмечается. Об этом ТАСС сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина.

В 2020 году с начала курортного сезона в регионе фиксировали рост случаев заражения коронавирусом.

"По тем данным, которые мы видим сейчас, всплеска заболеваемости [после майских праздников] нет", - сказала Потемкина.

Курорты Краснодарского края с 1 по 11 мая приняли более 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Заполняемость отелей в среднем составила около 80%.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.