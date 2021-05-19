Эксперт: болезни системы кровообращения повышают вероятность смерти от COVID-19 в пять раз

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) имеют очень высокий риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода. Так, вероятность летального исхода у лиц с болезнями системы кровообращения, госпитализированных с коронавирусом, в пять и более раз выше, чем у пациентов без данных заболеваний, сообщил в среду журналистам генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

"[Пациенты с ССЗ] чаще нуждаются в госпитализации в стационары, чем люди без этих заболеваний. При этом у каждого второго госпитализированного с COVID-19 пациента имеется то или иное сердечно-сосудистое заболевание. <...> Только 15% госпитализированных пациентов с коронавирусом имеют в анамнезе болезни легких, - рассказал Бойцов. - Вероятность летального исхода у госпитализированных с COVID-19 пациентов с болезнями системы кровообращения выше в пять и более раз, а пациенты с артериальной гипертонией в два раза чаще нуждаются в кислородной поддержке".

Эксперт Минздрава добавил, что именно поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, "которая позволит избежать заболевания и сама по себе не несет никаких дополнительных рисков в плане побочных реакций".

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". Наибольшее число сердечно-сосудистых заболеваний у россиян можно предотвратить, если сократить воздействие факторов риска - употребление алкоголя, курение, нерациональное питание и низкую физическую активность.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 965 676 случаев заражения, выздоровели 4 581 787 человек, умерли 116 965. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.