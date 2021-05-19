Власти Кубани считают, что курорты края установят новый рекорд по турпотоку в 2021 году

ГЕЛЕНДЖИК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края считают, что на фоне закрытия границ зарубежных курортов из-за ситуации с коронавирусом курорты региона в 2021 году установят новый рекорд по туристическому потоку, и намерены сохранить его на высоком уровне после снятия ограничений, заявил в среду в ходе совещания по подготовке в летнему сезону вице-губернатор Александр Руппель.

Россия с 15 апреля до 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Курорты Краснодарского края приняли с 1 по 11 мая более 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Заполняемость отелей в среднем составила около 80%.

"Есть основания полагать, летний курортный сезон 2021 года может стать рекордным по числу гостей. Но для нас важно, чтобы эти гости вернулись к нам и в следующем году, и через год. И главам территорий, и представителям индустрии необходимо "играть вдолгую", - сказал Руппель.

Он отметил, что основанием для таких прогнозов является эффективная работа в части сохранения стабильной эпидемиологической ситуации, по его словам, курорты края научились работать в условиях пандемии, об этом свидетельствует отсутствие всплесков заражения и в зимний сезон, и на майские праздники, когда турпоток в регион был высоким.

При этом он отметил, что в России растет конкуренция между регионами, появляются новые игроки на туристическом рынке на тех территориях, которые традиционно не считались курортными.

Рекорд по туристическому потоку на курорты региона был установлен в 2018 году, когда край принимал матчи чемпионата мира по футболу, тогда число гостей достигло 17 млн. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.