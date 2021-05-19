Власти Кубани предостерегли курорты от необоснованного повышения цен на отдых

ГЕЛЕНДЖИК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края назвали алчностью повышение со стороны представителей туриндустрии цен на отдых на курортах региона на фоне закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом. В крае разработают административные меры для регулирования ситуации и намерены решить проблему за счет повышения конкуренции, заявил вице-губернатор Александр Руппель в ходе совещания по подготовке в летнему сезону.

Россия с 15 апреля до 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, эксперты отрасли заявляли, что это привело к росту цен на основных российских курортах - в Крыму и Краснодарском крае. Курорты Краснодарского края приняли с 1 по 11 мая более 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Заполняемость отелей в среднем составила около 80%.

"Хитом" по негативу стал совершенно несуразный рост стоимости услуг на курортах, эту тему затрагивали даже знаменитости, например, Михаил Галустян, что отражается на имидже региона. Да, бизнес хочет компенсировать потери 2020 года, но нам нужно смотреть в будущее - подобная алчность в дальнейшем приведет к тому, что турист будет выбирать другие направления отдыха. Министерство по моему поручению уже начало прорабатывать правовые, административные, информационные меры, которые окажут влияние на эту ситуацию", - сказал Руппель.

Он отметил, что "лидерами" по жалобам туристов на рост цен стали Анапа и Сочи. По его словам, это касается не только средств размещения, но и цен в пунктах общественного питания, вплоть до тарифов на лежаки на пляжах. Вице-губернатор отметил, что власти края работают в этом направлении с Федеральной антимонопольной службой: выявляются объекты, которые завысили цены необъективно, правомерности их действиям дадут оценку, в отношении них могут быть приняты административные решения.

По мнению Руппеля, решить проблему можно путем повышения конкуренции в туриндустрии за счет строительства новых объектов с привлечением инвестиций. Ситуация может выровняться, когда предложение будет превышать спрос, для этого в крае применяется система преференций для инвесторов, вкладывающихся в развитие турбизнеса.

"Если сегодня спрос на пятизвездочные отели по такой цене есть и народ их раскупает, то, конечно, кто же будет снижать цену. Мы должны создать максимальные условия для еще большей конкуренции среди отелей. А значит, мы должны строить новые отели, новые санаторно-курортные учреждения, новые гостиницы. Мы планомерно и логично к этому двигаемся, и, когда у нас будет достаточно пяти- и четырехзвездочного номерного фонда, будет корректировка цен на проживание в этих отелях", - резюмировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

О туризме на Кубани

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.