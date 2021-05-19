В Самаре поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" встретили 12 тыс. человек

ТАСС, 19 мая. Экспозиции патриотического поезда "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", который прибыл в среду в Самару, посетили 12 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Сегодня в Самаре 12 тыс. жителей и гостей города посетили акцию тематического поезда "Мы - армия страны! Мы - армия народа!". В торжественной встрече эшелона приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, военный комиссар региона полковник Алексей Вдовин, почетный гражданин Самарской области, Герой России генерал армии Александр Баранов, представители правительства региона, юнармейцы, кадеты и жители города", - отмечается в сообщении.

Гости мероприятия ознакомились с развернутыми в 17 вагонах экспозициями о развитии Вооруженных сил России, на открытых платформах состава смогли увидеть образцы современной военной техники и трофеи из Сирии. На специально оборудованной платформе-сцене для посетителей выступил ансамбль песни и танца "Волжские казаки". Кроме того, в ходе акции состоялась церемония вступления учащихся в ряды "Юнармии".

Следующей остановкой патриотического поезда станет Уфа, куда эшелон прибудет 20 мая.

Военно-патриотическая акция началась 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке "Патриот" проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.