Первые воздушные такси могут появиться в Европе в течение трех - пяти лет

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) объявило, что первые воздушные такси могут начать перевозить пассажиров в Европе уже в ближайшие три - пять лет. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в среду на ее сайте.

По информации регулятора, новая система воздушных перевозок пассажиров и грузов в городских условиях Urban Air Mobility ("Городская воздушная мобильность") позволит сделать передвижение по городу более быстрым и экологичным. Это станет возможно благодаря таким разработкам, как усовершенствование аккумуляторных технологий и электрической тяги для вертикального взлета и посадки.

"Я считаю, что коммерческое использование воздушных такси может начаться в 2024 или 2025 годах", - отметил исполнительный директор EASA Патрик Кай.

EASA также опубликовало данные первого исследования городской воздушной мобильности, в котором приняли участие 4 тыс. человек из пяти европейских городов (Барселона, Будапешт, Гамбург, Милан и Париж) и датско-шведской приграничной зоны Эресунн. Результаты показали, что большинство опрошенных в целом приветствуют перспективу таких услуг, как воздушное такси. В частности, 83% респондентов дали положительную оценку самой разработке воздушного такси, а 71% заявили о готовности попробовать данную услугу.

"В результате этого исследования EASA и ЕС впервые получили представление о том, что общественность в Европе думает об этой совершенно новой разработке в области авиации", - заметил Кай. При этом он добавил, что для EASA как регулирующего органа данная информация имеет решающее значение. "Это позволит нам установить нормы и положения для сферы [применения воздушного такси] так, чтобы они соответствовали ожиданиям и представлениям граждан", - заявил он.

"Тот факт, что результаты исследования были однородными в разных городах, является хорошей отправной точкой, учитывая, что мы стремимся создать единую правовую базу на уровне ЕС", - заключил Кай. Более того, в заявлении регулятора указывается, что EASA будет использовать выводы исследования для подготовки предложения по оценке воздействия и нормативного регулирования городской воздушной мобильности в Европе в 2022 году.