Полицейские профсоюзы организовали манифестацию перед французским парламентом

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Массовая демонстрация в поддержку сотрудников правоохранительных органов прошла в среду перед зданием Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Как сообщили организаторы акции в ходе обращения к участникам, на набережной Орсе в VII округе Парижа собралось 35 тыс. человек.

"Франция должна проводить масштабные, амбициозные реформы. Нужно ужесточить наказания за нарушения, направленные против полиции и жандармов", - заявил генеральный секретарь полицейского крыла Национального союза автономных профсоюзов (НСАП - Unsa) Оливье Варле. Он, в частности, призвал "отвечать на небольшие удары жестко" в рамках уголовного права.

Многие участники поддержали эти слова аплодисментами и криками одобрения. В то же время, когда на место прибыл министр внутренних дел Жеральд Дарманен, стоявшие поблизости полицейские обратились к нему с просьбой добиться для них большей поддержки. Как уточняет газета Le Parisien, министр заверил в своей приверженности их безопасности.

Огромный плакат у сцены с логотипами организовавших манифестацию профсоюзов гласил: "Нам платят за то, чтобы мы служили, а не умирали!". Данный слоган служит отсылкой к участившимся нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в ходе которых они получали травмы или умирали. Так, 23 апреля сотрудница полиции Рамбуйе погибла от рук вооруженного ножом мужчины, который напал на нее в холле комиссариата коммуны. 5 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками на юго-востоке страны погиб 40-летний полицейский.

На фоне этих и других происшествий премьер-министр республики Жан Кастекс заявил, что власти Франции приняли решение ужесточить наказание за нападение на сотрудников полиции и жандармерии. Он отметил, что "срок наказания за преступление, совершенное против полицейского или жандарма, будет увеличен до 30 лет лишения свободы". Кроме этого, по словам премьера, "будут также ограничены возможности для сокращения срока наказания тех, кто нападает на сотрудников сил правопорядка".