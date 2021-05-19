Кузнецова прокомментировала инициативу о создании реестра неплательщиков алиментов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает рассматривать вопрос создания реестра неплательщиков алиментов в комплексе со специальным алиментным фондом. Об этом она сообщила ТАСС в среду, комментируя предложение министра юстиции Константина Чуйченко создать реестр неплательщиков алиментов.

"Создание реестра, который предполагал бы некоторые санкции или дополнительные ограничения в отношении злостных неплательщиков алиментов, может сыграть серьезную роль. Но одной этой мерой проблему не решишь - необходим комплексный подход. Нужно рассматривать и другие варианты - одним из них может стать создание алиментного фонда", - считает она.

Кузнецова отметила, что создание реестра злостных неплательщиков алиментов может стать важным шагом на пути к защите прав ребенка на положенные ему выплаты. "Мы неоднократно выходили с предложением о создании такого реестра. Невыплаченные алименты - это всегда недополученный ребенком ресурс для его образования и охраны его здоровья", - добавила она.

Омбудсмен напомнила, что, по данным Федеральной службы судебных приставов, в 2020 году из всех оконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей только 6,5% исполнены должниками добровольно. "По итогам прошлого года мы отмечаем рост на 5,4% числа обращений граждан в аппарат уполномоченного по правам ребенка по вопросам выплаты алиментов. Все это указывает на недостаточность инструментов для решения данного вопроса", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Чуйченко в Совете Федерации предложил создать реестр неплательщиков алиментов. Как пояснили в Минюсте, планируется, что включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника.

Ранее Кузнецова высказывалась в поддержку идеи создания алиментного фонда. При этом она отмечала, что деятельность фонда не должна снижать ответственности тех, кто не платит алименты.