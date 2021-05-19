Эксперт: нефтеразлив в Коми и НАО нельзя назвать экологической катастрофой

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Разлив нефтесодержащей жидкости в Коми и Ненецком автономном округе (НАО), произошедший из-за аварии на Ошском месторождении, нельзя назвать экологической катастрофой, ситуацию некорректно сопоставлять со случившимся в прошлом году в Норильске и в 1994 году в Усинске. Однако важно создавать систему мониторинга, чтобы исключить подобное в будущем, рассказал ТАСС в среду председатель "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов.

Ранее формулировку "экологическая катастрофа" использовали в своих сообщениях некоторые международные независимые экологические организации.

"Никакой экологической катастрофы в Коми и НАО нет, сравнения с авариями в Норильске и в Усинске 1994 года некорректны, это совершенно разные аварии и по уровню, и по масштабу. Но у некоторых международных организаций есть задача заниматься такой работой - дискредитировать работу органов власти и бизнеса, размещать недостоверную информацию, это "фабрики" по экологическим фейк-ньюсам. Что касается разговоров, что разлив произошел в марте или апреле - нет, конечно. Если бы так случилось, то давно распространилось на десятки километров", - сказал Исмаилов.

Не подтвердилась также информация, распространенная в социальных сетях и телеграм-каналах, о гибели рыбы и водоплавающих птиц, отметил собеседник агентства. "Очень много в этой истории фейков. Всем специалистам, профессионалам это понятно", - отметил Исмаилов.

По его мнению, ликвидация последствия разлива ведется оперативно. "Сбор нефтесодержащей жидкости сейчас завершается, территорию локализовали, своевременно поставили заграждения. У нас все компании теперь после норильской истории изменили отношение, все как раз очень внимательно относятся", - сказал эксперт.

В Коми нужно создавать систему мониторинга, считает он. "Если мы понимаем и угрозы, и риски, связанные с разливом, это позволяет более оперативно реагировать. Считаю, что "Лукойл" должен совершенствоваться, заниматься профилактикой. Разумеется, утечек не должно быть, должны быть профилактические меры", - подытожил Исмаилов.

О происшествии

Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми", на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы, в Ненецком автономном округе. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК). По данным Росприроднадзора, площадь загрязненных земель - порядка 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них 9 тонн - в реку Колву.