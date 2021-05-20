Родственники подростка, оскорбившего Кадырова, извинились за его слова перед главой Чечни

ГРОЗНЫЙ, 20 мая. /ТАСС/. Чеченский государственный телеканал (ЧГТРК) "Грозный" разместил видеозапись, на которой отец подростка, оскорбившего главу Чечни Рамзана Кадырова, публично извинился за его слова.

"Я прошу прощения за неправильное воспитание 15-летнего сына, за то, что не смог вырастить достойного сына. Мой сын, Волкаев Ахмед, 17 мая во время прямого эфира допустил очень оскорбительное и неуважительное высказывание", - говорит мужчина в видеообращении.

Телеканал также показал видеозапись, на которой родственники подростка просят простить его, отмечая, что он "осознал вину".

Во время прямого эфира Кадырова в Instagram один из пользователей написал комментарий "ты шайтан". Глава Чечни зачитал его вслух и обещал найти автора. По информации ЧГТРК "Грозный", автором оказался 15-летний выходец из Дагестана проживающий с семьей в подмосковном Чехове.