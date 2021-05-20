Трутнев предложил превратить "Горный воздух" в главный лыжный курорт восточной части РФ

ТАСС, 20 мая. Спортивный комплекс "Горный воздух" на Сахалине можно сделать главным лыжным курортом в восточной части России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил в четверг журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Юрий Трутнев. Для этого он уже попросил главу Ростуризма лично осмотреть лыжную базу.

"По посещению здесь "Горного воздуха" хочу сказать - здесь великолепная перспектива для того, чтобы быстро прорваться в число самых лучших лыжных курортов Российской Федерации и, в общем, в число лучших курортов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ситуация сейчас довольно для этого располагающая. Можно сделать прорывной курорт для всей восточной части Российской Федерации, для ближайших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что там тоже не так богато с горами, не так богато со снегом", - сказал полпред.

Он добавил, что уже переговорил об этом с главой Ростуризма Зариной Догузовой, которая через несколько дней пообещала прибыть на Сахалин. Здесь она изучит ситуацию и определит возможные меры государственной поддержки при выполнении задачи.

"Мы с ней в Москве потом встретимся и посмотрим, чем реально будем помогать. Ну и губернатора (Валерия Лимаренко) очень прошу заняться этим вопросом, потому что это одно из преимуществ, это одна из тех точек, которые могут сделать Южно-Сахалинск исключительным", - отметил Трутнев.

Как рассказал полпреду заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, в этом году благодаря вводу в строй новой гостиницы появятся дополнительно 336 номеров. До конца 2024 года будут введены в строй объекты сетевых отелей и ресторан на 170 мест на вершине. Однако, по словам вице-премьера, пока в этом направлении движение идет "очень медленно", и надо использовать шансы "вырваться вперед".