Рособрнадзор не ожидает улучшения результатов ЕГЭ по сравнению с предыдущими годами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор не ожидает улучшения результатов сдачи ЕГЭ в этом году, они, вероятно, сохранятся на уровне прошлых лет. Об этом в четверг заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников.

"Очень большое внимание нужно уделить подготовке к экзаменам в этом году. Надеюсь, нас учителя школ услышали, и надеюсь, [что] мой пессимистичный прогноз этого года не сбудется, а будет наоборот. Думаю, на уровне прошлых лет результаты останутся без каких-то улучшений ", - сказал он.

Как сообщал Музаев ТАСС, в 2020 году два участника ЕГЭ получили 400 баллов, на 300 баллов экзамен сдали 26 человек, на 200 баллов - 533 выпускника. Он отмечал, что выпускники 2020 года сдали ЕГЭ не хуже участников прошлых лет.