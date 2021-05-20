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В Архангельске зафиксировали температурный рекорд

Температура воздуха в городе составила плюс 32,2 градуса

АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая. /ТАСС/. Температурный рекорд месяца установлен для мая в Архангельской области. Как сообщила ТАСС в четверг начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук, в Архангельске зафиксировано плюс 32,2 градуса.

"Перекрыт абсолютный максимум месяца, в Архангельске зафиксировано 32,3 градуса. Предыдущий максимум был в 2014 году - 31,7 градуса", - сказала Пархомчук.

В Архангельской области установилась аномально жаркая погода с превышением средних температур для мая на 10-15 градусов. Жара связана с антициклоном, который захватывает также Республику Коми и запад Ненецкого автономного округа, и переносом теплых воздушных масс с Черного моря и Западной Европы.

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РоссияАрхангельская область
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