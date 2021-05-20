В России начались клинические исследования препарата от рака предстательной железы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первые клинические исследования препарата на основе лютеция для лечения рака предстательной железы начались в России. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня я впервые могу озвучить, в РФ, [глава НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ] Андрей Дмитриевич Каприн со своими коллегами принимал участие, четыре, по-моему, юридических лица провели первые испытания клинические, ввели пациентам с раком предстательной железы новый препарат на основе лютеция, который позволяет лечить метастатические образования, и получили хороший позитивный эффект", - сказал он на Московском онкологическом форуме.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от рака до 185 случаев на 100 тыс. населения. На достижение этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, создать референс-центры различных методов исследований.