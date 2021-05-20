В России выявили 9 232 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 232, до 4 974 908. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,03%) и Еврейской автономной области (0,04%).

В частности, за сутки был выявлен 791 случай заражения в Санкт-Петербурге, 727 - в Московской области, 196 - в Ростовской области, 143 - в Воронежской области, 142 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 265 777 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 983, что стало максимумом с 15 апреля. Всего уже выздоровели 4 591 770 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали по выздоровлению 1 501 пациента в Санкт-Петербурге, 611 - в Московской области, 261 - в Республике Крым, 239 - в Саратовской области, 198 - в Псковской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 396 против 390 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умер 117 361 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,36%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 40 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 23 - в Ростовской области, 18 - в Нижегородской области, 15 - в Самарской области, по 12 - в Республике Адыгея и Свердловской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 312, до 1 148 508.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,29%. Днем ранее было выявлено 2 096 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 55 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 474, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 877 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 035 739. В настоящее время в столице продолжают лечение 93 295 человек.