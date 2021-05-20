Центр профилактики терроризма появится в Беслане в захваченной в 2004 году школе

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Международный культурно-патриотический Центр профилактики терроризма появится в захваченной в 2004 году школе в Беслане. Об этом стало известно во время рабочей поездки в Северную Осетию заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова.

"Во дворе бесланской школы для делегации провели презентацию проекта международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма "Беслан. Школа №1". Проектом реставрации предлагается консервация всех сохранившихся частей памятника и воссоздание утраченных частей здания для устройства мемориально-исторического центра", - говорится на сайте главы и правительства республики.

Проектом предусмотрена реставрация существующего здания школы №1 и строительство нового вспомогательного здания музея. На эти цели необходимо более 220 млн рублей. Сдать объект предполагается в 2023 году.

Реализацией проекта занимается комитет "Матери Беслана". По проекту в центре будут созданы объекты, связанные с терактом в Беслане, а также фото- и видеоматериалы, созданные во время и после трагедии, часть из которых ранее нигде не демонстрировалась.

Делегация в составе федеральных чиновников и врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло посетила в Беслане мемориальный комплекс "Город ангелов", где покоятся жертвы теракта 1-3 сентября 2004 года, а также спортзал разрушенной школы №1. Назаров и Меняйло почтили память погибших заложников, возложили цветы к памятникам "Дерево скорби" и героям-спецназовцам.