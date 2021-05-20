Правительство Индии призвало штаты объявить эпидемию "черной плесени"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Индии обратилось к властям штатов страны объявить грибковое заболевание мукормикоз или "черная плесень" эпидемией. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Лав Агарвал в распространенном здесь в четверг обращении.

"В последнее время возникла новая проблема в форме грибковой инфекции, а именно мукормикоз, и о ней сообщается из многих штатов среди пациентов с COVID-19, особенно тех, кто проходит стероидную терапию и плохо контролирует сахар", - отметил Агарвал, призвав штаты "включить в региональные законы об эпидемических заболеваниях эту редкую, но потенциально смертельную инфекцию".

"Эта грибковая инфекция приводит к длительной болезни и смертности среди пациентов с COVID-19", - говорится в документе. В нем указывается, что лечение этого заболевания требует междисциплинарного подхода, включающего глазных хирургов, специалистов по ЛОР, хирургов общего профиля, нейрохирургов и других, а также специальных противогрибковых лекарств.

Ранее в четверг штаты Раджастхан и Телангана уже объявили заболеваемость "черной плесенью" эпидемией. Правительство национального столичного округа Дели объявило в четверг о создании экспертного комитета по применению лекарств для лечения мукормикоза. Согласно данным СМИ, к настоящему времени в Дели зарегистрировано более 130 случаев этой грибковой инфекции. Штат Махараштра сообщил о 1 500 случаях заболевания и 90 случаях смерти от инфекции.

Как в свою очередь сообщает информагентство ANI, случаи мукормикоза также отмечены в штатах Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш и Бихар. Озабоченность врачей вызывает не число заболевших, которое относительно невелико (точное количество заболевших в стране пока не сообщается), но резкий рост заболеваемости и высокая смертность - около 50% инфицированных - на фоне коронавирусной инфекции.

Как ранее сказал ТАСС один из самых известных в Индии экспертов по легочным заболеваниям, основатель "Фонда лечения легочных заболеваний" в Нью-Дели профессор Арвинд Кумар, "черная плесень" диагностирована у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени принимали стероиды. Это заболевание также встречается у пациентов с диабетом, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Лучший способ предотвратить заболевание - это разумно использовать стероиды для пациентов с коронавирусом и диабетиков, в минимально необходимых дозах и минимально необходимое время, поскольку они снижают иммунитет. Кумар считает проблему мукормикоза реальной проблемой, требующей серьезного отношения.