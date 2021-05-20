ВЦИОМ: более половины опрошенных россиян отметили большое влияние России в мире

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Большинство (65%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно оценивают позиции России на мировой арене и считают, что страна оказывает большое влияние в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в четверг на сайте организации.

"На сегодняшний день позиции России на мировой арене положительно оценивают 65% россиян. Доля скептиков составляет 28%", - говорится в сообщении.

Основой влияния России, по мнению респондентов, является военная мощь (69%), личный авторитет президента РФ (49%), спортивные успехи (36%), достижения науки и технологий (32%) и культурное наследие (28%).

Почти половина (43%) опрошенных считают, что влияние России на международной арене за последний год усилилось, почти четверть (24%) придерживается обратного мнения. Еще столько же (24%) не думают, что влияние изменилось.

Отвечая на вопрос о возможности РФ стать великой державой, 42% сказали, что Россия уже является одной из великих держав, еще 28% верят, что она станет ей в ближайшие 15-20 лет. Почти четверть (23%) респондентов не считают, что РФ станет великой державой.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 мая. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.