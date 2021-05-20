Турчак попросил Путина присвоить звание "Город трудовой доблести" 11 городам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании оргкомитета "Победа" в четверг обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение партии о присвоении 11 городам почетного звания "Город трудовой доблести".

"Единая Россия" в 2020 году организовала сбор подписей в городах, которые в годы Великой Отечественной войны были центрами оборонной промышленности, для присвоения им звания "Город трудовой доблести". Впоследствии в партии заявили, что эта работа будет продолжена и в 2021 году.

"В этом году "Единая Россия" продолжает реализовывать этот проект. Мы провели масштабное голосование, которое определило 11 лидеров среди претендентов на почетное звание "Город трудовой доблести". Это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Все эти города достойны почетного звания, это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук", - сказал Турчак.

Он попросил президента "вновь поддержать предложение о присвоении перечисленным городам почетного звания по случаю 76-летия Великой Победы".

Турчак также напомнил, что всего в прошлом году единороссы собрали более 8 млн подписей в поддержку городов-претендентов. "В большинстве городов, которым было присвоено почетное звание, мы вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определили места расположения памятных стел. В настоящий момент в городах идет процесс их установки. Во время подготовки заявок была проведена большая работа по восстановлению исторических данных, были подняты тысячи документов в архивах, библиотечных фондах, на предприятиях, в вузах. Благодаря этой инициативе жители стали больше интересоваться историей своих родных городов и в целом историей военного времени", - отметил секретарь генсовета единороссов.

Он подчеркнул, что в настоящее время на присвоение звания "Город трудовой доблести" претендуют и другие города страны. "При активной поддержке "Единой России" в них также собираются подписи жителей. В прошлом году вашим, Владимир Владимирович, решением число городов, удостоенных почетного звания, было увеличено с 11 до 20. В этом году также люди возлагают большие надежды, что таких городов, по крайней мере, будет не меньше. В этой связи просим вас рассмотреть возможность присвоения этого высокого звания еще нескольким городам в сентябре текущего года", - добавил Турчак.

Он отметил, что "Единая Россия" со своей стороны готова провести всю необходимую работу в течение летнего периода и сделать так, чтобы эта инициатива была реализована.

В свою очередь Путин поддержал это предложение Турчака. "Я знаю, что этот вопрос прорабатывается и с общественным организациями, и с людьми на местах, в регионах. Поэтому так и будем действовать дальше", - подчеркнул президент.

Города трудовой доблести

Президент России Владимир Путин в июле 2020 года подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи. Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщал тогда, что при участии партии было собрано 7,8 млн подписей за присвоение ряду городов этого почетного звания.

Город трудовой доблести - почетное звание Российской Федерации, установленное в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России Владимира Путина, оно присваивается городам Российской Федерации, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".