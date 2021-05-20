В Сочи празднование Дня города "растянули" на пять дней

СОЧИ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Сочи приняли решения "растянуть" празднование Дня города с одного до пяти дней. Такое решение позволит провести мероприятия с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, а именно рассредоточить поток посетителей мероприятий и не допустить одномоментного скопления большого числа людей, сообщается на сайте городской администрации.

"Официально праздник отмечается в последнюю субботу мая. В этом году она выпадает на 29 число. Однако торжества с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований начнутся уже 26 мая и продлятся до воскресенья, объединив День города и открытие высокого летнего курортного сезона в Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году в рамках празднования Дня города состоится презентация книги "Сочи. Больше, чем курорт!", также на главной аллее парка "Ривьера" установят скульптуру его основателя, а в галереях исторического Морского вокзала Сочи откроется выставка "Фаберже. Сокровища императорской России".

Кроме того, в рамках празднования Дня города состоится торжественная церемония вручения "Голубых флагов". В этом году престижной международной награды удостоены 33 сочинских пляжа. Прибрежные территории оценивались по 30 критериям, итоговое решение по присуждению экосертификатов принималось в Копенгагене. Также откроется после реконструкции первая очередь набережной "Маяк" и завершится второй этап реконструкции набережной в районе пляжа "Ривьера".

Основные деловые и культурные мероприятия запланированы на официальную дату празднования в этом году - 29 мая. В рамках празднования и открытия высокого летнего сезона во всех четырех районах Большого Сочи состоится презентация туристических возможностей курорта. "Это будут культурно-деловые локации, на которых наша санаторно-курортная отрасль и предприятия общепита представят туристические возможности Сочи: гастротуризм, агротуризм, этнотуризм, бальнеоводолечение, программы постковидной реабилитации" , - рассказала заместитель главы города Елена Канюк, ее слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в Зимнем театре выступят звезды Мариинского театра в сопровождении симфонического оркестра, а в "Фестивальном" состоится цирковое представление для детей и эстрадное выступление звезды.

Сочи - один из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.