В Bellingcat не согласны с решением российского суда о взыскании денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Фонд Bellingcat и одноименная компания, которые выпустили расследование о крушении борта MH-17 на Украине, после чего один из бывших командиров ополчения провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Безлер отсудил у них 340 тыс. рублей за свое упоминание, не согласны с решением суда и будут его обжаловать, сообщил ТАСС адвокат Саркис Дарбинян.

"Bellingcat считает решение суда незаконным, несправедливым и, конечно, будет заявлять апелляцию", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что жалобу подадут, как только получат полное решение суда первой инстанции.

Накануне сообщалось, что Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск Безлера к фонду Bellingcat, одноименной компании и расследователю группы Питеру ван Гюйсу. Безлер требовал признать некоторые сведения в статье "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и краткой статье "Птичка полетела к вам" несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство. Всего он считал недостоверными 20 пунктов и требовал опубликовать опровержение, а также взыскать 500 тыс. рублей моральной компенсации. Суд снизил размер компенсации до 340 тыс. рублей.

Об иске в марте этого года сообщало издание Meduza (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента). Издание со ссылкой на адвокатское бюро "Иванян и партнеры", представляющем интересы Безлера, сообщало, что они исходят из того, что "Bellingcat добровольно исполнит решение российского суда", если оно будет в пользу истца.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств.