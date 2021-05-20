В Уфе 20 тыс. человек посетили экспозиции поезда "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

ТАСС, 20 мая. Экспозиции патриотического поезда "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", прибывшего в четверг в Уфу, посетили около 20 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В столице Республики Башкортостан более 10 тысяч человек встретили тематический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", всего мероприятие посетило около 20 тысяч жителей и гостей города Уфа", - отмечается в сообщении.

Торжественная встреча эшелона прошла на железнодорожном вокзале, в ней приняли участие военный комиссар региона полковник Михаил Блажевич, командир инженерной бригады Центрального военного округа полковник Сергей Порохня, представители правительства республики, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители города.

Гости мероприятия посетили 17 тематических вагонов, внутри которых размещены выставки, посвященные развитию Вооруженных Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков. Посетители также увидели образцы новейшей техники и трофеи из Сирийской Арабской Республики. Артисты ансамбля песни и танца "Волжские казаки" исполнили песни, посвященные Великой Отечественной войне. Кроме того, на вокзале был развернут пункт отбора на военную службу по контракту.

Военно-патриотическая акция началась 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке "Патриот" проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.