В ОНК поддержали инициативу ФСИН о рабочих местах для заключенных

МОСКВА, 20 мая./ТАСС/. Инициатива ФСИН по созданию рабочих мест для заключенных является положительной и будет способствовать их исправлению. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

"Инициативу поддерживаем, она имеет важное значение для пребывающих в местах лишения свободы. Это предложение ни в коем случае нельзя сравнивать с ГУЛАГом, как это иногда делают. Сейчас есть возможность создать нормальные условия труда для осужденных граждан. За этим будет следить ФСИН, кроме этого мы тоже будет наставить на создании механизма, который бы позволил и нам осуществлять контроль для соблюдения нормальных условий труда для заключенных", - сказала она. По словам Дружининой, в создании рабочих мест заинтересованы и ФСИН, и представители бизнеса.

"Большинство людей, которые осуждены за ненасильственные преступления, а также преступления небольшой и средней тяжести достаточно дисциплинированны и хотят устроиться на работу, за которую им будут платить зарплату. Кроме этого, из полученных средств они могут начать выплачивать штрафы или суммы исков, если такое предусмотрено их приговором. Также трудовая деятельность позволит им получить хорошие характеристики ФСИН, что будет учтено судом при подаче ими ходатайство об УДО", - считает правозащитник.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Он отметил, что осужденные к принудительным работам могли быть задействованы на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, в таких лицах заинтересован крупный бизнес. В частности, по его словам, "Норникель" выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске.

Кроме этого Федеральная служба исполнения наказаний надеется создать в Сибири для осужденных исправительный центр, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров.