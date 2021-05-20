В кабмине поддержали усиление санкций в КоАП за нарушение правил оборота оружия

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности дала положительное заключение на законопроект, направленный на совершенствование мер административной ответственности за нарушение правил оборота оружия. Текст подготовленного комиссией проекта отзыва правительства есть в распоряжении ТАСС.

В документе указано, что законопроектом, направленным на отзыв главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, предлагается ввести административную ответственность за размещение в СМИ и интернете инструкций по созданию оружия или восстановлению его боевых характеристик. Сейчас предусмотрены штрафы только за руководство по созданию взрывных устройств. Кроме того, согласно пояснительной записке, имеющейся в распоряжении ТАСС, предлагается ввести ответственность за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж, ношение холодного оружия для самообороны, а также предусмотреть более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло его утрату.

В правительственной комиссии указали на то, что "корреспондирующий указанной административной ответственности запрет" вводится уже принятым в первом чтении законопроектом о внесении изменений в закон "Об оружии" только в отношении огнестрельного оружия. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания", - сказано в проекте отзыва.