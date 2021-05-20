Около 13 тыс. мальков стерляди выпустили в Волгу в Тверской области

ТАСС, 20 мая. Представители Федерального агентства по рыболовству, властей Тверской области совместно со школьниками Калязинского района в четверг выпустили в Волгу около 13 тыс. мальков стерляди. Об этом журналистам сообщил губернатор Игорь Руденя по итогам проведения экологической акции.

"Верхневолжье - самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. Мы вместе с ребятами выпустили около 13 тысяч мальков. А за прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков", - сказал Руденя.

Экологическую акцию приурочили ко Дню Волги, который отмечается 20 мая. "Волга не только ключевая водная магистраль Центральной части России, река имеет важнейшее рыбохозяйственное значение. И поэтому восстановление запасов водных биоресурсов Волги является одним приоритетов Росрыболовства, для этого нами разработан проект целевой комплексной программы. Планируем, что она станет частью национального приоритетного проекта по оздоровлению Волги", - приводит пресс-служба областного правительства словам руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

По данным пресс-службы, ежегодно зарыбление проводят на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги. В том числе на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер. Мероприятия организованы в рамках соглашения, подписанного между правительством Тверской области и Федеральным агентством по рыболовству на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

В 2020 году проведено 25 мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в водоемы Тверской области выпущены стерлядь, сазан, толстолобик, черный амур, щука. С помощью контрольных отловов в Иваньковском и Угличском водохранилищах установлено наличие стерляди весом до 1,5 килограмма. В 2021 году планируется выпустить в водоемы региона более 4,7 млн мальков ценных видов рыб.