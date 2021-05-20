Власти Ярославля перенесли празднование Дня города с мая на сентябрь

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Празднование Дня города в Ярославле по рекомендации Роспотребнадзора состоится в сентябре, а не в мае, как планировалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"По рекомендациям Роспотребнадзора властями Ярославля принято решение перенести празднование Дня города на сентябрь. Такая практика уже была с 1000-летним и 1010-летним юбилеями города. В этот раз перенос связан с нестабильной эпидемиологической обстановкой в регионе", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, вместо празднования Дня города в последнюю субботу мая во всех районах Ярославля пройдут культурные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Будут организованы развлекательные программы в городских парках.

"При разработке плана мероприятий учитывались все рекомендации Роспотребнадзора и сохраняющиеся ограничения по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Все мероприятия пройдут с соблюдением социальной дистанции, масочного режима и с использованием дезинфицирующих средств", - цитирует пресс-служба начальника управления культуры мэрии Ярославля Ольгу Каюрову.

В Ярославской области с начала пандемии выявлено 40 204 случая заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 79 новых пациентов. Всего выздоровел 38 381 человек, 583 пациента умерли.