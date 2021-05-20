Кабмин поддержал обязанность СМИ упоминать о запрете террористических организаций

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно закону "О СМИ", сейчас такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях. Инициативой предлагается запретить СМИ распространять информацию о террористических организациях, включая иностранные и международные, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность в РФ запрещена.

Законопроект был внесен в нижнюю палату депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским 21 января. Он пока не прошел первое чтение.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций. Для граждан они могут составить от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.