Число безработных сократилось в 3,5 раза на Ставрополье с начала пандемии

СТАВРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Количество безработных граждан на Ставрополье сократилось до 28 тыс. человек, что в 3,5 раза меньше показателя на начало пандемии коронавируса. После экономических трудностей из-за пандемии в 2020 году число безработных в регионе увеличивалось до 100 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе краевой Думы.

"В начале пандемии в крае было 100 тыс. безработных. Сегодня это число сократилось до 28 тыс. человек. На выравнивание ситуации повлияли в том числе и меры поддержки бизнеса, принятые на федеральном и краевом уровнях, - налоговые преференции, снижение арендной платы, беспроцентные кредиты и другие", - говорится в сообщении по итогам совета непарламентских партий, где обсуждались вопросы преодоления последствий пандемии.

По данным краевого Минтруда и соцзащиты, господдержка позволила предпринимателям сохранить рабочие места. В регионе также увеличилось число предпринимателей, перешедших на специальный налоговый режим для самозанятых. Эта мера позволяет бизнесменам уплачивать меньший размер налога на профессиональный доход, самозанятых в крае зарегистрировано более 30 тыс.

Ранее в министерстве ТАСС сообщали, что из-за пандемии уровень регистрируемой безработицы в регионе повысился с 0,7% в начале 2020 года до 6,1% к концу года. По данным краевого портала службы занятости населения, на начало мая 2021 года уровень регистрируемой безработицы по краю составляет 2,5%. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 1,2 безработных граждан на 1 вакансию.