Цифровизация в поликлиниках Сахалина позволит в 2,5 раза ускорить темпы диспансеризации

ТАСС, 20 мая. Полная цифровизация всех процессов в поликлиниках Сахалина позволит в текущем году в 2,5 раза увеличить темпы прохождения диспансеризации и, соответственно, количество людей, которые проходят данную процедуру. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе со ссылкой на главу региона Валерия Лимаренко.

"Мы провели полную цифровизацию всех процессов в поликлиниках. Теперь у нас единая база медицинских данных, в том числе единый архив медицинских изображений. Врач в любом учреждении может найти необходимую информацию о лечении пациента. Это в том числе позволяет нам увеличить в два с половиной раза число жителей, которые в этом году пройдут диспансеризацию", - цитирует пресс-служба слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Завершается работа по созданию мобильного приложения для пользователей единой социальной карты, внедренной в регионе. В этом году картами планируют обеспечить 200 тыс. жителей. Она позволяет использовать различные сервисы, дает право на получение скидки в магазинах и аптеках, посещение учреждений спорта и культуры, ее также можно предъявить вместо медицинского полиса.

"Мобильное приложение позволит жителям региона не просто пользоваться всеми услугами на льготных условиях, но и давать обратную связь", - добавили в пресс-службе.

В Сахалинской области также активно проводится цифровизация в сфере строительства, где бумажная документация была переведена в электронный формат. Это позволяет удобнее отслеживать процессы от этапа проектирования до появления реальных объектов, а инвесторы могут следить за инженерным обустройством и логистическими цепочками на специальной инвестиционной карте.

Ранее властями региона были введены дополнительные мероприятия для увеличения охвата профилактическими осмотрами - жители региона начали получать при обращении в поликлиники консультации московских врачей по видеосвязи, появились врачи-вахтовики из других субъектов страны, были введены дополнительные часы работы поликлиник.