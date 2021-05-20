Лауреатов Патриаршей литературной премии объявили в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Абхазский поэт Мушни Ласуриа и российские авторы Владимир Малягин и Андрей Убогий стали лауреатами Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Имена победителей были объявлены в ходе десятой церемонии вручения премии в зале церковных соборов Храма Христа спасителя в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Лауреатам вручили знаки, дипломы и свидетельства о денежной части премии. В короткий список премии 2021 года вошли также Анатолий Байбородин, Владислав Бахревский, Игорь Волгин, Василий Дворцов, Валерий Лепахин (творческий псевдоним - Василий Костерин). Они были отмечены патриаршим знаком и грамотой.

Как напомнил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премия вручается за значимый вклад в отечественную культуру, а произведения автора должны соответствовать высоким нравственным и художественным идеалам. "Сегодня, когда мы говорим о вкладе наших номинантов в культуру, то речь идет именно о подлинной русской культуре, которая утверждается на ценностях православия. И вклад соискателей премии должен соответствовать этой высокой планке. Отрадно, что такие авторы есть, что мы их видим сегодня здесь, что мы можем читать их книги", - заявил патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви добавил, что в связи с 200-летием со дня рождения писателя Федора Достоевского был учрежден конкурс "Новая библиотека" и номинация имени писателя на лучшее изданное литературное произведение в жанре романа или биографии. "Нам необходимы сегодня произведения, которые бы настолько же точно, как произведения Достоевского, высвечивали нравственные проблемы современности и помогали делать верный выбор, основанный на следовании евангельским заповедям", - отметил патриарх.

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была учреждена решением Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 декабря 2009 года. С 2011 года она ежегодно вручается не более чем трем авторам по совокупности их заслуг, а не за конкретные произведения.

Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают предстоятели поместных православных церквей, главы самоуправляемых церквей в составе Московского патриархата, епархиальные архиереи РПЦ, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения РПЦ, а также редакции литературных журналов и организации писателей. Вознаграждение лауреатам составляет 300 тыс. рублей. Его получают авторы, набравшие большинство голосов 31 члена Палаты попечителей премии, председателем которой является патриарх Кирилл.