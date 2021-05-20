{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лауреатов Патриаршей литературной премии объявили в Москве

Им вручили знаки, дипломы и денежные премии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Абхазский поэт Мушни Ласуриа и российские авторы Владимир Малягин и Андрей Убогий стали лауреатами Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Имена победителей были объявлены в ходе десятой церемонии вручения премии в зале церковных соборов Храма Христа спасителя в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Лауреатам вручили знаки, дипломы и свидетельства о денежной части премии. В короткий список премии 2021 года вошли также Анатолий Байбородин, Владислав Бахревский, Игорь Волгин, Василий Дворцов, Валерий Лепахин (творческий псевдоним - Василий Костерин). Они были отмечены патриаршим знаком и грамотой.

Как напомнил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премия вручается за значимый вклад в отечественную культуру, а произведения автора должны соответствовать высоким нравственным и художественным идеалам. "Сегодня, когда мы говорим о вкладе наших номинантов в культуру, то речь идет именно о подлинной русской культуре, которая утверждается на ценностях православия. И вклад соискателей премии должен соответствовать этой высокой планке. Отрадно, что такие авторы есть, что мы их видим сегодня здесь, что мы можем читать их книги", - заявил патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви добавил, что в связи с 200-летием со дня рождения писателя Федора Достоевского был учрежден конкурс "Новая библиотека" и номинация имени писателя на лучшее изданное литературное произведение в жанре романа или биографии. "Нам необходимы сегодня произведения, которые бы настолько же точно, как произведения Достоевского, высвечивали нравственные проблемы современности и помогали делать верный выбор, основанный на следовании евангельским заповедям", - отметил патриарх.

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была учреждена решением Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 декабря 2009 года. С 2011 года она ежегодно вручается не более чем трем авторам по совокупности их заслуг, а не за конкретные произведения.

Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают предстоятели поместных православных церквей, главы самоуправляемых церквей в составе Московского патриархата, епархиальные архиереи РПЦ, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения РПЦ, а также редакции литературных журналов и организации писателей. Вознаграждение лауреатам составляет 300 тыс. рублей. Его получают авторы, набравшие большинство голосов 31 члена Палаты попечителей премии, председателем которой является патриарх Кирилл.

Теги
Россия
Мемориал "Легендарный Маресьев" открыли под Тверью к 105-летию со дня рождения летчика
Мемориальный комплекс состоит из гранитного постамента, на котором размещена точная копия боевого самолета Як-1, а также бронзовой фигуры летчика
Читать полностью