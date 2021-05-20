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Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 300-летия со дня рождения Канта

Согласно указу президента, кабмин совместно с РАН должны разработать план основных мероприятий по проведению празднования

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта. Указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта и утвердить его состав", - говорится в тексте указа.

Также правительству совместно с РАН поручено разработать план основных мероприятий по проведению празднования.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке к празднику.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Там он учился в университете Альбертина, был его профессором и почти никогда не покидал город. Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов "Критика чистого разума", "Критика практического разума", "Критика способности суждения" и других. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге.

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