В правительстве не поддержали законопроект о бесплатном проезде для детей до 16 лет

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на разработанный депутатами от фракции ЛДПР законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей в возрасте до 16 лет. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторы законопроекта указывают на то, что в этом году был введен запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, которые ехали без сопровождения взрослых. "Отмечаем, что указанное изменение направлено, прежде всего, на обеспечение защиты и безопасности несовершеннолетних пассажиров, не имеющих возможности оплатить проезд, и не предполагает реализации данного права на постоянной основе", - говорится в проекте правительственного отзыва.

"Кроме того, установление права на совершение пассажирами в возрасте от семи до 16 лет неограниченного количества бесплатных поездок потребует выделения дополнительных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации", - констатировали в комиссии. Источники и порядок финансирования в законопроекте не определены, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - говорится в тексте.

В России 7 марта вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников моложе 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. С 1 мая начали действовать административные штрафы для водителей и кондукторов за высадку малолетних нарушителей, не оплативших проезд.