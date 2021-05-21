"Аэрофлот" обсуждает увеличение веса животных, разрешенного к перевозке в салоне самолета

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" изучает вопрос об увеличении верхнего предела по весу животного вместе с контейнером, разрешенного к перевозке в салоне самолета, а также намерена разрешить провозить в самолетах брахицефальные породы собак (у которых длина морды короче черепа). Об этом говорится в ответе гендиректора авиакомпании Михаила Полубояринова на запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова ("Единая Россия"), текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"ПАО "Аэрофлот" принято положительное решение о перевозке брахицефальных пород собак на борту воздушных судов, а также об увеличении квоты по количеству перевозимых животных одним пассажиром. О начале действия новых правил ПАО "Аэрофлот" будет сообщено публично в ближайшее время", - отмечается в документе. "С учетом требований безопасности полетов дополнительно изучается вопрос возможности перевозки животного в контейнере общей массой более 8 кг в салоне воздушного судна на рейсах продолжительностью до 2-3 часов", - подчеркивается в документе.

Как указано в ответе авиакомпании, для урегулирования вопроса необходимо проведение дополнительных мероприятий, "направленных на совершенствование законодательства и установление требований обеспечения безопасности при перевозке животных к аэропортам и агентам по наземному обслуживанию".

В апреле Бурматов обратился к Полубояринову с просьбой пересмотреть правила провоза животных в салоне самолета. Депутат просил авиакомпанию установить более гибкий подход к весу животных, разрешенных к провозу в салоне самолета и увеличить верхний предел по весу животного вместе с контейнером, разрешенный к перевозке. Как напоминал депутат, по правилам авиакомпании вес животного вместе с переноской для перевозки в салоне должен составлять не более 8 кг, что "является достаточно серьезным ограничением". Депутат также просил "Аэрофлот" рассмотреть возможность перевозки в салоне собак, относящихся к брахицефальным породам.

Пересмотр правил перевозки

По словам Бурматова, принятые решения авиакомпании "Аэрофлот" - это "шаг вперед". Он напомнил, что правила перевозок животных в салоне уже пересмотрели авиакомпании S7, "Ютэйр" и "Уральские авиалинии".

"Мы считаем, что останавливаться на этом нельзя и все, что касается правил перевозки животных на транспорте - вне зависимости от того, идет речь о авиатранспорте, железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, такси, общественном транспорте и так далее - должны изменяться в соответствии с реалиями, в соответствии с тем, что у нас большинство людей считает животных членами семьи", - отметил Бурматов в беседе с ТАСС.

По его словам, граждане сегодня стараются путешествовать вместе с животными и не хотят с ними разлучаться. "Требования к транспорту сегодня у людей предопределены в том числе не только какими-то факторами, связанными с комфортом пассажиров, имеется в виду людей, но и с комфортом пассажиров, у которых четыре лапы, а не две ноги, то есть животных. Мы, конечно, считаем, что животные - это не багаж, а пассажир, и отношение к ним должно быть соответствующее. И мы приветствуем любые усилия, направленные на повышение гибкости правил перевозки четвероногих", - подчеркнул Бурматов.