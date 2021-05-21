Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Кремля.

"И конечно, благодаря вашим усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, реализует масштабные проекты Севморпути и Северного широтного хода, разрабатывает новые месторождения полезных ископаемых, - подчеркнул Путин. - При этом - подает пример открытости к сотрудничеству в полярной сфере с зарубежными партнерами, ответственного подхода к сбережению уникальной экологии регионов, сохранению традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера".

Президент отметил, что такое отношение свидетельствует о приверженности взятым на себя обязательствам, о готовности России к плодотворному председательству в Арктическом совете в ближайшие два года.

"Этот профессиональный праздник посвящен смелым, отважным, преданным своему делу людям, которые внесли вклад в исследование и освоение полярных территорий - ученым, метеорологам, геологам, летчикам, морякам, строителям, представителям других специальностей. Мы по праву гордимся результатами этой напряженной, самоотверженной работы", - добавил он.

Путин подчеркнул, что нынешнее поколение полярников чтит традиции своих предшественников, успешно трудится в составе Антарктической и Высокоширотной Арктической экспедиций, на станциях наблюдательной сети гидрометеорологической службы, решает задачи по расширению российского присутствия в районах Северного и Южного полюсов.

Ежегодно 21 мая в России отмечается День полярника. С инициативой учреждения этого профессионального праздника в декабре 2012 года выступил специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, первый вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза и РФ Артур Чилингаров. 21 мая 2013 года Путин подписал указ об установлении Дня полярника.