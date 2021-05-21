Путин поручил увеличить до 5 млн рублей премии президента за вклад в укрепление нации

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 5 млн рублей размер президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, который опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить начиная с 2021 года увеличение до 5 млн рублей размера премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации", - говорится в поручении, данном по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям в конце марта.

Срок выполнения - до 1 июля.