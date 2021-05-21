В Крыму за год модернизировали 80 отелей и санаториев

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Модернизацию и реконструкцию более 80 отелей и санаториев провели за год в Крыму, начали работать семь новых средств размещения, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов, выступая перед Госсоветом региона с отчетом о деятельности Совмина в 2020 году.

"За год проведена модернизация и реконструкция более 80 средств размещения, открыто семь новых. Проведена аккредитация 600 средств размещения. В 2020 году подписано пять инвестиционных соглашений на общую сумму более 320 млн рублей", - сказал Аксенов.

Он отметил, что всего в сфере туризма с 2015 года реализуются 33 инвестиционных соглашения на сумму около 30 млрд рублей. "Важным условием развития отрасли является разработка специальных финансовых инструментов поддержки мероприятий, направленных на создание дополнительного номерного фонда. Это, в том числе, снижение кредитной ставки до 3% годовых по долгосрочным кредитам для нового строительства и реконструкции объектов. Уже принято соответствующее постановление правительства России, идет подготовка нормативных документов", - добавил глава Крыма.

Аксенов упомянул в числе других важных финансовых инструментов субсидирование капитального ремонта номерного фонда и обновление медицинской базы, внедрение программы льготного кредитования гостиничного комплекса, а также санаторно-курортных и оздоровительных организаций. "Перечисленные меры находятся в стадии обсуждения с правительством РФ", - уточнил он.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.