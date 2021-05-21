Илон Маск призвал молодых участников марафона "Новое Знание" оставаться оптимистами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, принимающий в пятницу участие в российском просветительском марафоне "Новое знание", высоко оценил уровень вопросов молодых участников события и посоветовал им оставаться оптимистами.

"Какие замечательные вопросы, столько энергии из России. Прекрасно <…> Мне хотелось бы поддержать ваш энтузиазм и энергию. Оставайтесь оптимистично настроенными на будущее, боритесь за оптимистичное, лучшее будущее", - заключил он по итогам общения с российской молодежью.

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.