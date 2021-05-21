Юлия Пересильд приступит 24 мая к тренировкам перед полетом на МКС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко перед их полетом на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма "Вызов" стартуют 24 мая. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении Роскосмоса и Первого канала.

"В понедельник, 24 мая 2021 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина съемочная группа художественного фильма с рабочим названием "Вызов" начнет подготовку к полету на Международную космическую станцию. К тренировкам приступят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд", - говорится в сообщении.

К тренировкам также приступят их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина. Командиры основного и дублирующего экипажей - космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев - уже проходят подготовку к полету, поскольку члену экипажа, который доставит съемочную группу на МКС, предстоит остаться там на полгода.

"Творческой группе предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Роскосмос и Первый канал уточнили, что актрисе и режиссеру нужно знать, как организована деятельность экипажа в корабле и на станции, изучить алгоритм действий при авариях и возможных нештатных ситуациях, которые могут произойти во время посадки корабля в различных климатогеографических зонах.

Также основной и дублирующий экипажи выполнят тренировки на самолете-лаборатории Ил-76МДК, который дает возможность в условиях кратковременной невесомости приобрести необходимые для космического полета навыки. Перед полетом они примут участие в экзаменационных комплексных тренировках.

О фильме

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября.