Маск назвал сферы, в которых произойдет фундаментальный сдвиг

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что человечество через 50 лет ждут изменения в технологиях, космосе и исследованиях ДНК. Об этом он заявил, выступая на марафоне "Новое знание".

"Что будет через 50 лет трудно предсказать. Проще сказать, что будущее не будет выглядеть как наше настоящее. Но произойдет фундаментальный сдвиг в технологиях, искусственном интеллекте (ИИ), космическом туризме, интерфейсе "мозг-компьютер", исследованиях ДНК", - сказал предприниматель, отвечая на вопрос пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн и онлайн форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание".