CNN: еще два американских штата запустят лотерею для вакцинированных от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Еще два штата, Нью-Йорк и Мэриленд, объявили о запуске лотереи с денежными призами для вакцинированных от коронавируса, сообщила в пятницу телекомпания CNN. Они последовали примеру Огайо, власти которого заявили об эффективности подобного стимулирования.

"Если вы еще сомневались, стоит ли прививаться, сейчас у вас появился дополнительный стимул. Шансы выиграть что-нибудь - 1 к 9. От такой меры выигрывают все", - сказал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в четверг на пресс-конференции.

Главный приз в Нью-Йорке составит $5 млн. Также будут разыграны суммы поменьше - от $20 до $50 тыс. Принять участие в акции могут совершеннолетние жители штата. Для этого необходимо привиться в государственных центрах вакцинации с 24 по 28 мая. По словам губернатора, число сделанных за сутки прививок в штате в последнее время снижалось, и властям "приходится проявлять креативность", чтобы поддержать кампанию. Среднее число вакцинированных за сутки в штате за последние две недели сократилось на 43% по сравнению с показателями середины апреля.

В Мэриленде в общей сложности будут разыграны $2 млн. Начиная с 25 мая в течение 40 дней будет разыгрываться по $40 тыс. ежедневно. Получатель главного приза в размере $400 тыс. будет определен 4 июля.

По информации властей, в штате Нью-Йорк хотя бы одной дозой вакцинированы 63% совершеннолетних жителей, в Мэриленде - 67%. В среднем по стране этот показатель составляет 60,5%.

12 мая губернатор Огайо Майк Девайн заявил, что штат проведет лотерею среди совершеннолетних жителей, привившихся хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Будет проведено пять еженедельных розыгрышей с призом в $1 млн. Для подростков в возрасте от 12 до 17 лет будет проводиться другая лотерея на аналогичных условиях, по итогам которой пятерым школьникам власти Огайо полностью оплатят обучение в одном из университетов штата. По словам Девайна, благодаря этой акции властям штата удалось преодолеть тенденцию к снижению числа желающих сделать прививку. Число вакцинированных в Огайо в возрасте от 30 до 74 лет на прошлой неделе выросло на 6%.