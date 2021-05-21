Жалобы на Россию в ЕСПЧ стали на 40% чаще урегулироваться мировыми соглашениями

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Жалобы на Россию в Страсбургском суде стали на 40% чаще регулироваться в досудебном порядке. Об этом сообщил уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

"За последние годы также все активнее применялись так называемые мирные способы разрешения споров - односторонние декларации, мировые соглашения. Так, если в 2017 году было так урегулировано 507 дел, то в 2020 году этот показатель увеличился на 40% и 723 дела были урегулированы досудебным порядком и соответствующие постановления были приняты ЕСПЧ", - сказал он на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

По его словам, также решен ряд системных проблем, на которые обращал внимание ЕСПЧ - длительное неисполнение судебных актов государством, решение вопросов выдворения, экстрадиции. "Здесь в рамках практики ЕСПЧ удалось во многом снизить градус критики, которая раньше звучала в адрес РФ по применению этих институтов. Во многом на национальном уровне получили развитие стандарты защиты прав человека, которые были в практике ЕСПЧ", - сказал уполномоченный.

В частности, был установлен национальный компенсаторный механизм за нарушения надлежащих условий содержания. "Это позволило уже на первом этапе 2 тыс. жалоб перенести на национальный уровень", - заявил Гальперин, отметив, что этот закон имеет огромный потенциал развития. Сейчас снимаются жалобы только уже отбывших наказание граждан, в будущем же этот механизм может коснуться людей, отбывающих в данный момент наказание.

Гальперин также отметил, что в случае рассмотрения жалоб Страсбургский суд выносит сотни постановлений каждый год, во многих из которых позиция России учтена и принята.